15.06.2019 14:02
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Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı

Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı

İstanbul'da, genç kız kulaklarındaki piercingleri çıkaramayınca YKS'ye giremedi. Sınava giremeyen genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Avcılar'da, genç kız kulaklarındaki piercingleri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.
Merkez mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı.

SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER

Binaya gelen adaylardan 4'ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı. Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02'yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Avcılar, Genç, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel

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