Kulaklıkaya Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:09



13 Aralık 2018 Perşembe 12:09

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Kulaklıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kulaklıkaya, Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'de Türk bayrağı" isimli fotoğrafa oy verdi.İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adlı barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinlinin sağlık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırıldığı sırada çekilen fotoğrafı seçen Kulaklıkaya, şunları kaydetti:"Beni en çok etkileyen, Filistin'de yaşanan olaylarda Filistinlilerin bağımsızlık ve özgürlüklerini korumak için canlarını ortaya koymaları ve bunu yaparken de Türk bayrağını taşımaya çalışmaları. Bu fotoğrafın, Filistinlilerin Türkiye sevgisini göstermesi ve Türk halkı ile hükümetinin Filistin davasına verdiği önemi göstermesi nedeniyle çok önemli olduğunu düşünüyorum."Kulaklıkaya, yaşam kategorisinde ise Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine evinde çıkan yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktüğünü anlatan fotoğrafı seçti.Foto muhabiri İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafı için oy kullanan Kulaklıkaya, "Her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen kendisi gibi bir canlı olan kediye merhameti unutmayan bir insanı anlatması açısından bu fotoğraf çok anlamlı." diye konuştu.Kulaklıkaya, spor kategorisinde, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kök boru, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunların yer aldığı etkinliklerden bir anı anlatan "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafı beğendi.Foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün fotoğrafına oy veren Kulaklıkaya, "Tarihi sportif faaliyetlerin unutulmaması, canlı tutulması amacıyla yapılan bu etkinlikler önemli." dedi.