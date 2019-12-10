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Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi

Tokat'ta, nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede yeni yılla birlikte yüksek zam geleceği, eski kimliklerin yeni yılda kullanılamayacağı söylentileri nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

10.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi 'ta da kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri "kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı" ve "nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı" yönündeki asılsız söylentiler vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın etmesine neden oldu. Nüfus müdürlüğünde işlemlerle yüzde 100 oranında artarken, yoğunluk nedeniyle erken saatlerde randevu alan vatandaşlar uzun süre sıra beklemek durumunda kaldı. Söylentinin asılsız olduğu vatandaşlara duyurulsa da çevreden duyduklarından etkilenenler nüfus müdürlüğüne işlem yaptırmaya çalıştı.

"VATANDAŞLARIMIZIN PANİK YAPMASINA GEREK YOK"

Tokat Merkez ilçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, sosyal medyada 2020 yılında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini değiştirmeyenlere ceza geleceği, aşırı derece de artış olacağı söylentileri sonucu yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların bu asılsız bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ifade eden Dağlıoğlu, "Vatandaşımızın telaş etmesine, panik oluşturmasına gerek yok. 199'dan ve web sitemizden randevu alıp gelebilirler. Böylece hem kendi vakitleri boşa harcamamış olurlar hemde yoğunluk yaşanmaz" diye konuştu.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN İŞLEMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği duyuruldu.

Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi

Tokat, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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