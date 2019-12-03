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Kulalı Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları düzenlenen törenle teslim edildi.

03.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:50Kulalı Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı
'nın ilçesinde Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve Kula'da ikamet eden gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı", Kaymakam Kemal Duru tarafından kahraman gazilere teslim edildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen törende vefat eden gazilerin madalya ve beratlarını, eşleri teslim aldı. Törende konuşan Kaymakam Duru, "Bundan 45 yıl önce, 1974 yılında Kıbrıs'taki soydaşlarımızı zulümden kurtarmak için gazilerimiz Kıbrıs'a gitmişlerdi. Büyük başarı gösterdiler, zafer kazandılar ve büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha orada gösterdiler. Biz gazilerimizin, şehitlerimizin bu aziz vatanımız için yaptıklarını elbette hiçbir şeyle ödeyemeyiz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden olan ve Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Çürük'te, 1974 yılından bu yana gururla yaşadıklarını dile getirerek, kendilerini onurlandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakamlık makamında düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, Kıbrıs gazileri ve vefat eden gazilerin eşleri katıldı. - MANİSA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Manisa, Kıbrıs, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

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