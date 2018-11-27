Kulalı Öğrenciler Meclis Başkanlarını Seçti

27 Kasım 2018 Salı 09:54



27 Kasım 2018 Salı 09:54

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen ve 19 okul meclis başkanının oy kullandığı Kula Öğrenci Meclisi Başkanlık seçimini 8 oy alan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Delibay kazandı.Toplamda 19 okul başkanının oy kullandığı seçimde aday olan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mürşide Sarı 4 oy, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Gizem Erdem 4 oy, İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Sümer 2 oy alırken, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Delibay 8 oy aldı. 8 oy alarak rakiplerine karşı üstünlük sağlayan Delibay, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kula İlçe Öğrenci Meclis Başkanı olarak görev yapacak.Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, "Her okulda seçilen okul başkanları olduğu gibi ilçe bazında da seçilmesi gereken bir temsilci var. Kula'da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da ilçe temsilcisi seçimini yaptık. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Delibay başkan olarak seçildi. Öğrenci temsilcisi, öğrenciler ile idareciler arasındaki köprü gibidir. Öğrenci sorunlarını ve isteklerini, idarecilere aktaran öğrenci meclis başkanının da görevi bir öğretmen kadar yoğundur. Başkan seçilen öğrencimize görevinde başarılar diyorum." dedi.Kula Jeopark Ortaokulu toplantı salonunda yapılan ilçe öğrenci meclis başkanlığı seçimine Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler, okul başkanları ve öğrenciler katıldı. - MANİSA