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Kulalı öğrencilerden kitap okuma farkındalık etkinliği

Manisa'nın Kula ilçesinde ortaokulu öğrencileri kitap okumanın önemini hatırlatmak ve her yerde kitap okunabileceğini göstererek farkındalık oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının bekleme salonlarında kitap okudu.

19.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:53
'nın ilçesinde ortaokulu öğrencileri kitap okumanın önemini hatırlatmak ve her yerde kitap okunabileceğini göstererek farkındalık oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının bekleme salonlarında kitap okudu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz'in öncülüğünde başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında, Encekler Mahallesi İlkokulu öğrencileri ilçe merkezindeki kamu kurumlarına gelerek kitap okudu.
Belediye, postane ve vergi dairesinin bekleme salonlarında kitap okuyan öğrenciler, ilçe sakinlerinin ilgisini çekti.
Kula Belediyesi bekleme alanlarındaki koltuklarda kitap okuyan öğrencilere, belediye personeli de eşlik ederek destek verdi.
Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi hakkında bilgi veren Encekler Mahallesi Ortaokulu Müdürü Coşkun Gökden, düzenledikleri okuma etkinlikleriyle herkese okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Kulalı öğrencilerden kitap okuma farkındalık etkinliği

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA


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