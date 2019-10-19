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Kulaspor evinde kaybetti

Manisa Süper Amatör Küme 4. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Kırkağaç Acar İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.

19.10.2019 17:48Kulaspor evinde kaybetti
Manisa Süper Amatör Küme 4. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Kırkağaç Acar İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, 4. hafta maçları kapsamında kendi evinde Kırkağaç Acar İdman Yurdu'nu ağırladı. Jeopark sahasında oynanan mücadelede Kulaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. 30'uncu dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 geriye düşen Kulaspor, ilk yarının son dakikasında Cüneyt'in kale çizgisinden attığı golle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Kulaspor, 64'üncü dakikada Gürbüz'ün attığı golle 2-1 öne geçti. Yediği golden sonra oyun kontrolünü eline alan Kırkağaç Acar İdman Yurdu, 76'ncı dakikada İsmail'in attığı golle tekrar eşitliği sağladı. Beraberlik golünün ardından oyundan kopmayan Kırkağaç Acar İdman Yurdu, 82'nci dakikada Sedat'ın attığı golle skoru belirdi. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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