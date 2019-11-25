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Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, evinde ağırladığı Gördes Belediyespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen kaybetmedi.

25.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:49Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı
Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, evinde ağırladığı Belediyespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen kaybetmedi. Her dakikası kıran kırana geçen maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, 8. hafta maçında evinde Gördes Belediyespor'u ağırladı. 4 Şehitler Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde giden konuk ekip Gördes Belediyespor, 70'nci dakikada bulduğu ikinci golle Kula temsilcisi karşısında 2-0 öne geçti. İki farkla geriye düşmesinin ardından oyun kontrolünü eline alan Kulaspor, 78'nci dakikada Emre Ülkü, 86'ncı dakikada Cüneyt Turan'ın golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarına kadar karşılıklı ataklarla geçen müsabaka, 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre puanını 11'e yükselten Kulaspor 7'nci sıraya yükselirken, puanını 8'e yükselten Gördes Belediyespor ise 10'ncu sıraya geriledi. - MANİSA

Manisa, Gördes, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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