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Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen fabrika yangınında maddi hasar 12 milyon TL oldu.

09.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:45Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL
'ta geçtiğimiz gün meydana gelen fabrika yangınında maddi hasar 12 milyon TL oldu.

Sivas'ta dün Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda bulunan bir plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan tekstil deposunda çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçramış ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen 3 saatte güçlükle söndürülmüştü.

İstanbul'da bulunduğu sırada yangını alarak Sivas'a gelen fabrika sahibi Nafi Doğan bugün yanan fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, Doğan maddi hasarını 12 milyon TL olarak açıkladı. Fabrikada 20 kişi çalıştırdığını belirten Doğan, sigortası bulunmadığını belirtip en kısa sürede yangının hasarlarını sarıp yeniden üretime geçmek için mücadele edeceğini söyledi.x

Kundaklama olabilir

Doğan yaptığı açıklamada, "Yangın cuma namazı sırasında çıkmış. Yan tarafta bulunan tekstil deposunda başlayarak fabrikamıza sıçramış. Sabotaj da olabilir depoya atılan bir sigara izmaritinden de çıkmış olabilir. Bu konu araştırılıyor. Maddi hasarım 12 milyon TL civarında. Sigortamız yoktu. En kısa sürede toparlanıp yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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