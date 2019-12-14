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Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

14.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:42Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak
'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

11 günü Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 3 katlı mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi. Atölyede bulunan yanıcı ve uçucu maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Yangın tamamen söndürülmesi 2 gün sürdü. Yaklaşık 15 ekiple sürdürülen yangında uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık zarar 3 milyon TL

3 katlı bir mobilya atölyesinde sobadan çıkan ve içeride bulunan uçucu ve yanıcı maddelerden dolayı kullanılmaz hale gelen binada içinde bulunan malzemelerin toplamının 3 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Yarın yıkılması bekleniyor

Meydana gelen yangın sonrası küle dönen binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından 15 Aralık 2019 günü tamamen yıkılması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çarşamba, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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