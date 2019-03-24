24 Mart 2019, 23:02
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Kule Vinçten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kule Vinçten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir inşaattaki kule vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir inşaattaki kule vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Uzundere Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz belirlenemeyen bir nedenle kule vinçten dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dinçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Ekber, Uzundere, Karabağlar, İzmir, Güncel
Kaynak: AA