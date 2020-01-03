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Kulede festival zamanı

2011 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları ve EYOF'a ev sahipliği yapan Atlama Kuleleri bu akşam 'Kışa Merhaba Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

03.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:47 Kulede festival zamanı
2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF'a ev sahipliği yapan Atlama Kuleleri bu akşam 'Kışa Merhaba Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği festival bu akşam saat 18: 00'a start alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atlama Kulelerinde gerçekleşecek olan kış festivalinde, havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşaleli slalom, kar üstü aracın iniş gösterisi, kayakla atlama, kızak ve kar raftingi gibi gösterilerin yapılacağını belirtti .

Taşkesenligil, "Valimiz Okay Memiş'in öncülüğünde ve onun direktifleri doğrultusunda organize ettiğimiz kışa merhaba festivaline tüm hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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