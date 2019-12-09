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Kuleden düşen astsubay, şehit oldu (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİBingöl'ün Genç ilçesinde, görev yaptığı jandarma karakolunda kuleden düşüp şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29) için havaalanında tören düzenlendi.

09.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:42Kuleden düşen astsubay, şehit oldu (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesinde, görev yaptığı jandarma karakolunda kuleden düşüp şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29) için havaalanında tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, İl Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı. Törende özgeçmişi okunan şehit Astsubay Yıldırım için İl Müftü Vekili Mahmut Atıcı tarafından dua edildi. Ardından askerlerin omuzunda uçağa taşınan şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Şehit Astsubay'ın naaşının katafalka konulması

Saygı duruşu

Şehit için dua okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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