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Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler ve Biz Anadolu'yuz Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

30.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:52 Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti
İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler ve Biz Anadolu'yuz Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit ve gazi yakınlarının şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Külekçi "Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu, bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez. Bu büyük millet hainlere asla fırsat vermez. Şehit ve gazi yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Biliyorum acıları büyük; bizler de onlarla sık sık bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, şehit ve gazi yakınları olarak kendilerine verdiği desteklerden dolayı Külekçi'ye teşekkür etti. - BATMAN

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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