Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binasının Araplara satıldığını iddia etti.

Sosyal medyada gündem yaratan iddiadan sonra, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin harekete geçti ve iddiaları Meclis gündemine taşıdı. "Tam 16 ay askerlik vazifesini gururla yaptığım, İstanbul'un sembolü, harp tarihimizin simgesi Kuleli Askeri Lisesi'nin yabancılara satıldığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdım. Cevap bekliyoruz" diyen Tekin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplandırmasını talep ederek şu soruları sordu:

1- Tarihi Kuleli Askeri Lisesi'ne ait binanın herhangi bir gerçek veya tüzel şahsa satışı, kiralanması, devri veya kullanım hakkı verilmesi için Bakanlığınızca başlatılan idari bir işlem bulunmakta mıdır?

2- Kuleli Askeri Lisesi'ni satı almak, kiralamak, devralmak veya başka bir yolla kullanmak için Bakanlığınıza yapılan yazılı veya sözlü bir başvuru bulunmakta mıdır?

3- Kuleli Askeri Lisesi'ne ait tarihi yerleşkenin korunarak, gelecek nesillere aktarılması için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmaktadır?