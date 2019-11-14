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KULELİ'DE 44 ÖĞRENCİYE SAHTE RAPOR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN 1 DOKTOR DAHA TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ / PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK'dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman...

14.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:01KULELİ'DE 44 ÖĞRENCİYE SAHTE RAPOR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN 1 DOKTOR DAHA TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ DHA

Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ/ PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK'dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman doktor M.G., "Terör örgütü üyeliği", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Eğitim hakkını ihlal etmek" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu uzman doktorlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan KBB uzmanı M.G., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iki ay önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kulak Burun Boğazı uzmanı olarak çalışmaya başlayan M.G., savcılık sorgusunun ardından, "Terör örgütü üyeliği", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Eğitim hakkını ihlal etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

M.G., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl mart ayında 2012-2013 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek bu öğrencilerin Harp Okulu'na gidişlerini önleyen uzman doktorlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay 17 uzman doktor da gözaltı kararı alınmış, bunlardan 11'i gözaltına alınmış, 9'u da tutuklanmıştı.



İstanbul, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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