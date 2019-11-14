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Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandıİSTANBUL - Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında...

14.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:05
Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
İSTANBUL - Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin askeri tabipler hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan 11 doktordan 9'u tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri'den ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. de gözaltına alınmıştı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli M.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
3 ayrı suçtan tutuklandı
Adliyedeki işlemleri tamamlaman M.G., "FETÖ/PDY Terör örgütü üyeliği", "20 ayrı resmi evrakta sahtecilik" ve "Eğitim hakkının ihlal edilmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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