Haberler » Magazin » Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti

Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti

Son zamanlarda her yaptığıyla olay olan şarkıcı Hadise, konser sonrası kulisten bir video paylaştı. Mini elbisesiyle ayna karşısında video çeken Hadise'nin dil çıkarması ise dikkat çekti.

21.10.2019 12:13

Instagram hesabında 10 milyon olan ve bunu bir konserinde hayranlarıyla kutlayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak kulisinden bir video paylaştı.

MİNİ ELBİSESİYLE VİDEO ÇEKTİ

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından her fırsatta söz ettiren Hadise, önceki gün de konser sonrası kulisinden bir video yayınladı. Altın sarısı payetli mini elbiseyle arka karşısında video çeken Hadise, dil çıkartarak da dikkat çekti. Şarkıcı videosunu "Gösteri sonrası parti" notuyla paylaştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NU UNUTMADI

Şarkıcı, Kıbrıs konserinde 1 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Bir önceki Kıbrıs konserinde Tarık Ünlüoğlu ve eşinin kendisine en ön masada izlediğini, geçen yıl 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde de bir arada olduklarını söyleyen Hadise, Ünlüoğlu'nu andı.

Tarık Ünlüoğlu
Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti

Tarık Ünlüoğlu, Instagram, Hadise, Magazin

YORUMLAR (14)
EHUE:selin çiğerci bundan güzel
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
POYRAZ49:Evirin çevirin aynı görüntüleri paylaşın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MERCAN:Aptal sarışın trump
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SELMAN:taş gibi bu kadın
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Sapık mısın?
Yayından Kaldır
1 1
ÇAPKIN KIZ ASLI:AH HADİSE ÇOK GÜZELSİN. BANA BİR ŞANS VERSEN BİRDAHA ERKEKLERİN YÜZÜNE BAKMASIN.
Yayından Kaldır
4 6
Cevap yaz
AVNİ:Bunumu beğeniyorsun, sendede hiç zevk yokmuş Aslım beni hayal kırıklığına uğrattın, ben seni tercih ederim.
Yayından Kaldır
0 0
ZİYAA:Bu aralar ''Dil'' moda oldu.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Ulan ziya sende bende dürbünlüyüz.
Yayından Kaldır
21 1
ZİYAA:GONG Akıllı ol! Aklını alırım senin. Adam gibi yorum yap zibidi. Adım da gerçektir. Dürbünlüyle bir alakam yoktur. Anladın mı beyinsiz.
Yayından Kaldır
2 11
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
12:13 Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti
11:11 Kapanış Şebo'dan!
10:01 Prens Harry: 'Prenses Diana'nın ölümü içimde bir yara'
10:01 Channing Tatum ve Jenna Dewan resmen boşandı
10:01 Liam Payne: 'One Direction beni az daha öldürüyordu!'
09:33 Red Bull Music Festival İstanbul'a ünlü isimler akın etti
08:46 Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi
21.10.2019 13:59:14