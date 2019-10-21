Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti

Instagram hesabında 10 milyon olan ve bunu bir konserinde hayranlarıyla kutlayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak kulisinden bir video paylaştı.

MİNİ ELBİSESİYLE VİDEO ÇEKTİ

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından her fırsatta söz ettiren Hadise, önceki gün de konser sonrası kulisinden bir video yayınladı. Altın sarısı payetli mini elbiseyle arka karşısında video çeken Hadise, dil çıkartarak da dikkat çekti. Şarkıcı videosunu "Gösteri sonrası parti" notuyla paylaştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NU UNUTMADI

Şarkıcı, Kıbrıs konserinde 1 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Bir önceki Kıbrıs konserinde Tarık Ünlüoğlu ve eşinin kendisine en ön masada izlediğini, geçen yıl 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde de bir arada olduklarını söyleyen Hadise, Ünlüoğlu'nu andı.