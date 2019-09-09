Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

Siyaset kulislerinde bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gideceği konuşuluyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü "Kabine değişikliği ne zaman?" başlıklı yazısında kabine değişikliği söylentisine 2 şeyin sebep olduğunu yazdı.

Selvi yazısında iki nedeni şu cümlelerle ifade etti:

ERDOĞAN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

"1- Perşembe günü AK Parti'de il başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra bazı bakanlarla bir araya geldi. 'Erdoğan'la görüşen bakanlar yarımşar saat arayla AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldılar' söylentisi Ankara'da dalga dalga yayıldı. Bir süre sonra iş kabine değişikliğine döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı çağırarak ayrı ayrı görüşmüş. Soruşturdum, "Devlet işi" dediler. Yani siyaset işi değilmiş. Hem bu üç bakanın yeri sağlam. Ama söylentisi yetti.

ALBAYRAK TOPLANTILARA KATILMIYOR

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir toplantılara katılmıyor. AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü törenlerine, 30 Ağustos resepsiyonuna, il başkanları toplantısına iştirak etmedi. Berat Albayrak'ın bir strateji dahilinde kendini geriye çekmesi söz konusu olabilir. Bu işin iki yüzü var. Biri Cumhurbaşkanı ile kayınpeder-damat ilişkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi konusunda tavizsiz olduğu biliniyor. Seçimlerden sonra partide yapılan bir değerlendirme nedeniyle sert çıkmış ve "Ailemi tartıştırtmam" demişti. Yerden göğe kadar hakkı var. Aileler tartışılmaz, aile mahremiyetine saygı duyulur. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konusunu ise kırmızı çizgisi olarak ilan etmişti."

Selvi yazısına şöyle devam etti:

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ 2-3 AY SONRA"

"Kabine değişikliği sorulduğunda Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz' demişti. Erdoğan, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin mürekkebi kurumadan bakanlarını değiştiren bir lider değil. Hatta yazılıp konuştuğu zaman değiştirecekse de değiştirmiyor. Zamanlamasını ve çerçevesini kendisinin belirlediği zamanlarda yapıyor. Bu kez de öyle olacak gibi. Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi."