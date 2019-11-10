Haberler » Güncel » Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü - Haber

Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

Gaziantep'te kullandıkları motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı Fevzi Aydoğan (26) ile arkadaşı Esat Bilgin (22) yaşamını yitirdi.

10.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:26Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

'te kullandıkları motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı Fevzi (26) ile arkadaşı Esat Bilgin (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Hamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Esat Bilgin ve Fevzi Aydoğan yeni tamir ettirdikleri motosikletlerini test etmek istedi. Yolun iki ucundan yola çıkan Aydoğan ve Bilgin'in kullandıkları plakası öğrenilemeyen motosikletler, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Fevzi Aydoğan, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Köyde çobanlık yaptığı belirtilen Esat Bilgin de tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın 14 gün sonra, bugün kurtarılamadı.Esat Bilgin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Gaziantep, Aydoğan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Yeşilyurt sonbaharda bir başka güzel
16:52 Gölbaşı'nda Atatürk anıldı
16:56 TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı
16:51 Atatürk, düzenlenen törenle anıldı
16:55 Türkiye Gençlik Birliğinden "Selam dur Türkiye" etkinliği
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:57:54