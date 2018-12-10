Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Ali Şen
(25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Denizli- Aydın
karayolu Osman Akça
Kavşağı'nda yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı.
Şen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Aydın,Sarayköy,Denizli
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:37