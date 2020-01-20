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Kullandığı tır'ı, gelin arabası yaptı

Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR'ı süsleyerek gelin arabası yaptı.

20.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:37
Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı
ŞANLIURFA'nın ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR'ı süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatansever, TIR'ı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
İlçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Kemal Vatansever, Büşra Vatansever ile dünya evine girdi. Vatansever gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı seçti. Süslediği TIR'la eşini de yanına alıp şehir turu atan Vatansever, böyle bir gelin arabasının çocukluk hayali olduğunu ifada ederek, "TIR şoförüyüm, bir gün evlenirsem TIR'ı süsleyip gelin arabası yapacağım demiştim. Hayalimdi yapacağım dedim ve yaptım. Bu hayalime ağabeylerim ve babam destek verdi. Evlendik çok mutluyuz darısı tüm bekarların başınaö dedi.
TIR ile düğün salonundan ayrılan Vatansever çiftçi, uzun süre ilçe merkezinde tur attı. Gelin konvoyunda süslenmiş TIR'ı görenler ise cep telefonları ile ve fotoğraf çekti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Kullandığı tır'ı, gelin arabası yaptı

Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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