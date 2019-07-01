01.07.2019 20:22
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Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi

- Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi 70 yaşındaki adamın bastonunun fren pedalının altına girdiği ileri sürüldüDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktörüyle tarlasından dönen 70 yaşındaki adam, yanındaki bastonunun fren pedalının altına girmesiyle kontrolden...

- Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
70 yaşındaki adamın bastonunun fren pedalının altına girdiği ileri sürüldü
DENİZLİ - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde traktörüyle tarlasından dönen 70 yaşındaki adam, yanındaki bastonunun fren pedalının altına girmesiyle kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karataş Mahallesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aykut yönetimindeki 20 R 1274 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Aykut, traktörün altında kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Aykut'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazayı duyup olay yerine gelen Aykut'un yakınlarının feryatları yürek dağladı. Aykut'un buğday tarlasından çalışmaktan döndüğü öğrenilirken, yanında bulunan bastonunun fren pedalının altına girmesiyle traktörün kontrolden çıktığı öne sürüldü.Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA
Pamukkale , Denizli , 3. Sayfa

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