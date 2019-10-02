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Kullandığı traktörün altında kaldı: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde topladığı kışlık odunu eve getirirken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

02.10.2019 15:30Kullandığı traktörün altında kaldı: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde topladığı kışlık odunu eve getirirken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün traktörde bulunan oğlunun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Serik ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cafer Akman oğluyla birlikte kışlık odun toplamak için Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Baba oğul odunları traktöre yükleyip, dönüş yoluna geçtikleri sırada traktörün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada, elektrik aksamı nedeniyle traktör kısa süreli alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürürken, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Cafer Akman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akman'ın ağır yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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