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Kullanıcıları 30 Dakikada Pilot Yapan Şirket

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki Skyryse adlı kuruluş, FlightOS adlı uçuş otomasyon sistemi için başlangıç tarihi verdi.

31.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:49
Kullanıcıları 30 Dakikada Pilot Yapan Şirket
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki Skyryse adlı kuruluş, FlightOS adlı uçuş otomasyon sistemi için başlangıç tarihi verdi. Bu farklı sistem, yangın söndürme ve askeri hava desteği de dahil olmak üzere ticari olmayan uçaklara ilişkin eğitimi içine alıyor.

Bu sistem ayrıca, söz konusu uçuşlarda yaşanan kazaların ticari olanlardan daha ölümcül kazalara yol açtığı için değiştirildi. Skyryse şirketi çalışanlarının iş tecrübelerine bakıldığında Tesla, Uber, Boeing, Ford ve JetBlue gibi şirketlerde çalışmış personeller yer alıyor. Operatör hatasına özellikle dikkat çekildi

FlightOS teknolojisi pilotlara dokunmatik tablet veya joystick kullanarak uçak kullanma imkanı veriyor. Amerika merkezli şirket, FlightOS'in herhangi bir uçakta kullanılabileceğini belirtti.

Kuruluşun sözcüsü, her 100 milyon milde ortalama 7.46 ölümcül kaza meydana geldiğini, bu oranın ticari hava yollarında ise 0.05 olduğunu ifade etti. Ayrıca, kazaların %85'inin operatör hatasından kaynaklandığı da vurgulandı. Bu sistemi kullanan bilgisayarlarda uçuş yolu ve hava durumu bilgileri bulunuyor. Ayrıca sistem, görüşün düşük ya da hiç olmadığı durumlarda bile pilota uçuş imkanı veriyor. Herhangi bir acil durum ile bilgisayar; arızalı bir motor, rakımda düşüş veya acil durum inişi gibi bir dizi duruma yanıt verme imkanına sahip.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Kaliforniya, Pilot, Teknoloji
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