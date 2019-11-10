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Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 200 lastik, içindeki telleri almak isteyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

10.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:13Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde yaklaşık 200 lastik, içindeki telleri almak isteyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, lastik yakalanlara tepki gösterdi.

Malkara'nın Kuyucu Mahallesi'nde bulunan firma, kullanılmayan eski araç lastiklerini bir tarlaya istifledi. Lastikler, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Lastiklerden çıkan siyah dumanlar ilçe merkezinden de görülürken, çevreye ağır kokular yayıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 200 lastiğin yakıldığı belirlendi.

Bölgeye giden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tarlada lastikleri yakanlara tepki gösterdi. Yurdakul, "Çevreye verilen zarar haricinde başka bir zarar yok. Düzensiz depolama yapan şahıs veya firmalarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak. Çevre, çocuklarımıza ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Bu lastiklerin içindeki telleri almak için burada lastikleri yakan arkadaşların da biraz daha çevre bilinciyle hareket etmesi lazım" dedi.



Ulaş Yurdakul, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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