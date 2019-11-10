Haberler » Güncel » Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar - Haber

Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 200 lastik, içindeki telleri almak isteyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

10.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:55Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde yaklaşık 200 lastik, içindeki telleri almak isteyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, lastik yakalanlara tepki gösterdi.

Malkara'nın Kuyucu Mahallesi'nde bulunan firma, kullanılmayan eski araç lastiklerini bir tarlaya istifledi. Lastikler, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Lastiklerden çıkan siyah dumanlar ilçe merkezinden de görülürken, çevreye ağır kokular yayıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 200 lastiğin yakıldığı belirlendi.Bölgeye giden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tarlada lastikleri yakanlara tepki gösterdi. Yurdakul, "Çevreye verilen zarar haricinde başka bir zarar yok. Düzensiz depolama yapan şahıs veya firmalarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak. Çevre, çocuklarımıza ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Bu lastiklerin içindeki telleri almak için burada lastikleri yakan arkadaşların da biraz daha çevre bilinciyle hareket etmesi lazım" dedi.


- Tekirdağ

Ulaş Yurdakul, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Pamukkale Üniversitesinde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
17:04 Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı
17:02 TOGEM'de 'Cinsiyet Eşitliği' semineri
17:01 Atatürk posterini onarıp boyadılar
17:06 Türkiye-Kazakistan İş Forumu
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:10:02