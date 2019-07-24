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Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ki kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü.

24.07.2019 10:16 Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü
Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ki kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde bulunan kullanılmayan köy okulu, Köy derneğinin öncülüğünde, köy sakinlerinin bağışları ile onarılarak Konak Pınar Kültürevi olarak hizmete açıldı. Açılış töreni 3. Coşkun Baba Şenlikleri kapsamında yapıldı. Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burhan Çolak, ilçe zira odası başkanı ve aynı zamanda köy muhtarı olan Hüseyin Aktepe katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce kısa bir konuşma yapan Aktepe, 1961 yılında inşa edilen ve günümüzde kullanılmayan eski köy okulunu dernek öncülüğünde onardıklarını belirtip, köy sakinleri ile atıl binayı kültür evine dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - SİVAS

Konak, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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