11 Aralık 2018 Salı 12:22



11 Aralık 2018 Salı 12:22

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Kullanılmış Giysi, Ayakkabı Kumbarası" projesi kapsamında 1 ton malzeme toplandığı bildirildi.Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik atık, atık pil ve her türlü atıkların toplanması çalışmalarının yanı sıra ilçenin 21 farklı bölgesinde, "Kullanılmış Giysi, Ayakkabı Kumbarası" alanı oluşturduklarını söyledi.Proje kapsamında anlaşma yapılan özel firmaya toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabıların teslim edileceğini anlatan Uysal, şöyle konuştu:"Bu giysiler, firma tarafından ayrıştırılacak ve tekrar kullanılabilir olanlar, belediyemize geri verilecek, kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüme gidecek. Belediyemize gelen giysi ve ayakkabılar da Gıda ve Giyim Bankası tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."