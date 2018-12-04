Kullanılmış Giysiler Çöpe Değil Kumbaraya

Terme
Belediyesi kullanılmış kıyafet ve ayakkabıların geri kazanımı için ilçenin 24 noktasına noktasına kumbara yerleştirdi.
Kumbaralarda toplanan ikinci el kıyafet ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılamaz durumda olan kıyafet ve ayakkabılar da geri dönüşüme gönderilecek. Belediye Başkanı Şenol
Kul, "Bizler, çevreye duyarlı olan belediyecilik anlayışıyla her şeyin geri dönüşümünü sağlamaktayız. Bütün kullanılmış olan malzemelerin plastiğin, camın, şişenin, kağıdın geri dönüşümünü zaten gerçekleştiriyorduk. Tekstil olsun, ayakkabı olsun herkesin evinde giymediği kıyafetleri ekonomiye tekrar kazandıracağız." dedi.
Kul, vatandaşlardan projeye destek istedi.
Halil İbrahim Şenol,Terme
04 Aralık 2018 Salı 09:29