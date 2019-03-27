Kullanım Tarihi Geçmiş Siyaset Memleket İçin Zararlıdır"

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu
SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti, Siyaset, Politika
Kaynak: AA