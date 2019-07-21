Haberler» Güncel» Haber

"Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyası

Mersin'de bir kampanya kapsamında toplanan oyuncuklar, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

21.07.2019 14:16 "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyası
Mersin'de bir kampanya kapsamında toplanan oyuncuklar, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maddi yetersizlikler nedeniyle oyuncak sahibi olamayan çocukların yüzünü güldürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından kampanya başlatıldı.
Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun yürüttüğü "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyasıyla Mersin'de oyuncaksız çocuk kalmaması hedefleniyor.
Çocukların mutluluklarına ortak olup, yüzlerinde tebessüm oluşturmak için hayata geçirilen projeyle, toplanan oyuncaklar hayatlarında hiç oyuncak sahibi olmayan çocuklara ulaştırılacak.
Proje kapsamında oluşturulan kutulara peluşlar, arabalar, toplar ve bebeklerin yanı sıra kitap da bırakılabilecek.
Kaynak: AA
Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:48   Kapıkule'de gurbetçilere ciğer ve badem ezmeli karşılama
15:48   Zonguldak'tan kısa kısa
15:47   Eğitim Bir Sen, CHP Milletvekili Ensar'a cevap verdi
15:47   Kırlangıçlar bu sene de matbaa içine yuva yaptı
15:47   Hafız adayları Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi
15:46   Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı
15:46   SPOR Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor