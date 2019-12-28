Haberler » Magazin » Küllenen aşk alevlendi! 'Brad Pitt ve Jennifer Aniston flörtleşiyor' iddiası - Magazin

Küllenen aşk alevlendi! 'Brad Pitt ve Jennifer Aniston flörtleşiyor' iddiası

2000-2005 yılları arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in, yeniden aşk yaşadıkları iddia edildi. Pitt'e yakın kaynakların "Aralarında mükemmel bir bağ var ve flörtleşiyorlar" açıklaması söz konusu iddiaları güçlendiriyor.

28.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:06

Bir zamanlar evli olan Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 15 yıl önce ayrılmış olsa da hala arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Pitt, geçen hafta Aniston'un düzenlediği partisine katılmıştı. Ünlü aktörün partiye katılan ilk davetlilerden biri olduğunu söyleyen kaynak, Pitt'in geceden en son ayrılan ikinci kişi olduğunu ve gece 11 civarında partiden çıktığını söylemişti. 2000-2005 arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in, bu kez yeniden birlikte vakit geçirmeye başladıkları iddia edildi.

"ARALARINDA MÜKEMMEL BİR BAĞ VAR"

The Sun'da yer alan habere göre; eşini, Angelina Jolie ile aldattıktan sonra ondan da boşanan Pitt'e yakın kaynakların "Aralarında mükemmel bir bağ var ve arada flörtleşiyorlar. Birbirlerini çok iyi anladıkları için enerjileri hiç bitmiyor" açıklamasını yaptı.

Anniston ile Pitt, 2000 yılında Malibu'daki özel bir düğün töreniyle evlendikten sonra Hollywood'un en sevilen çifti olmuştu. Aniston ile Pitt, beş yıllık evliliğin ardından Ocak 2005'te ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu ayrılık sonrası Pitt ile Angelina Jolie ilişkisi başladı.

'Brangelina' olarak anılan çift, 2014 ile 2016 yılları arasında evli kaldı. İkili Eylül 2016'da ayrıldı ve boşanma davaları halen sürüyor.

Küllenen aşk alevlendi! 'Brad Pitt ve Jennifer Aniston flörtleşiyor' iddiası

Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Brad Pitt, Noel, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
INDENT?: OUR CAR ARE VERY GOOD
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ISTEMEZ: Ask yurek ister para ister masraf ister hediye ister
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YENICIKTI: Turkiyeden bir araba alirmisiniz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAS: Arabalarimiz cok guzel hayirli olsun simdiden dunya iparis veriyor zengin olacagiz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TİM0135: Holywood da en beğendiğim kadın, Angelina uğruna Brad terk etmişti, bence yalan haber.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:21   Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız - Magazin
17:52   Küllenen aşk alevlendi! 'Brad Pitt ve Jennifer Aniston flörtleşiyor' iddiası - Magazin
17:07   Mine Tugay'dan "Güle güle 2019" paylaşımı - Magazin
16:40   Murat Kekilli, yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı - Magazin
16:36   Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi - Magazin
16:23   Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu - Magazin
28.12.2019 19:23:37