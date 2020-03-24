Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi - Spor

Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi

35 yıldır Yahyalı'nın bir köyü olan Yerköy'de kurulan Yerköyspor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.

24.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:39
Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi
35 yıldır Yahyalı 'nın bir köyü olan Yerköy 'de kurulan Yerköy spor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.

Halen Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücüsporda forma giyen İlhan Parlak'ı Türk futboluna kazandıran Yerköyspor bugüne kadar PTT 1. Lig dahil birçok profesyonel ligde forma giyen futbolcuları Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli sportif eğitim uzmanı Muammer Benli'nin mesai saatleri dışında halkın kullanımına açık ilçe stadyumunda 10 öğrenci ile başladığı futbol kursu bugün 50 çocuk ile büyük futbol altyapısına dönüştü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköy Spor Futbol Akademisi teknik direktörü Muammer Benli "4 yıl önce Yahyalı Belediyesi'nin yaptığı yaz spor okullarında gözümüze çarpan üstün yetenekli çocuğumuzun kaybolmaması için bir düşünce beni futbol kursu yapmaya itti. Hükümetimizin ülkemizin en ücra köşesine yaptığın trilyonluk bu tesisleri bu memleketin çocuklarının faydasına sunmak en büyük hizmet olacak diye düşündüm. 4 yılın sonuna geldiğimizde yaklaşık 50 çocuklu bir altyapıya dönüştük. Bu çocukların sportif gelişimi için gelişim liglerinde oynama zorunluluğu olduğu gerçek önümüze çıktı. Bu düşüncelerle ilçemizin köklü kulüplerinden ve altyapıya gereken önemi vereceğini inandığımız Yerköyspor altyapısına çocuklarımızı lisansladık. Yerköyspor Başkanı sayın Hacı Yusuf Şahin gibi Süper Lig'de dahil bir çok oyuncuyu Türk Futboluna kazandıran vizyoner bir başkana sahip olmak bizim için büyük bir fırsattır. Bu süreçte çocuklarımızla Kayserispor altyapı seçmelerine katıldık ve seçmelere katılan 9 çocuğumuzun sekizi altyapı antrenmanlarına davet edildi yine Tüfad Türkiye karmasına 3 çocuğumuz davet edildi. Bu bizim için doğru yolda olduğumuzu gösteren güzel başarı köşe taşlarıydı. Bundan sonraki çalışmalarımızda memleketimizin çocuklarını bu memlekete faydalı şekilde yetiştirmeye odaklanmak olacaktır." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yahyalı, Yerköy, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki sporcuda koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim’i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim’in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu
CHP’den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Spor
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Terim’in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz? Spor
Terim'in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz?

Son Dakika Spor Haberleri

13:45: (Özel haber) Boks Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması: "3 sporcu ve 1 antrenörümüz pozitif... - Spor 13:44: Akhisarspor çalışmasını erteledi - Spor 13:42: Karşıyaka'da Mustafa hazır kıta - Spor 13:39: Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik ekibe Kovid-19 testi (corona virüsü) testi - Spor 13:37: Nihat Akbay hayatını kaybetti - Spor 13:33: Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor 12:59: Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı - Spor 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:15: Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin - Spor 12:56: Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı - Spor 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:57: Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj - Spor
Loading