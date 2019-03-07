07 Mart 2019, 20:30
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Külliye'de 8 Mart'a Özel Koruyucu Aile Yemeği - Detaylar

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği Nil Karaibrahimgil'in şarkı söylemesi Şükriye Tutkun'un şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar,...

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği
Nil Karaibrahimgil'in şarkı söylemesi
Şükriye Tutkun'un şarkı söylemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Merve, Muhammet ve Büşra Başoğlu tarafından gerçekleştirilen yan flüt ve piyano dinletisinin ardından sanatçılar Şükriye Tutkun ve Nil Karaibrahimgil de birer şarkı seslendirdi. 8 Mart, Güncel
Kaynak: AA