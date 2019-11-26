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Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm

'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını ortaya atarak siyaset gündemine oturan Sözcü yazarı Rahmi Turan köşe yazısında özür diledi. Turan, ismi geçenlerden ve okurlardan özür dilediği yazısında " Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" ifadelerini kullandı.

26.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:45

' 'ye giden CHP'li' iddiasını ortaya atarak siyaset gündemine oturan Sözcü yazarı Rahmi Turan özür diledi.

Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li haberinde adı geçenlerden ve okurlardan özür dilediği yazısında " Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" ifadelerini kullandı.

Rahmi Turan'ın yazısı şöyle:

"Özür diliyorum!

Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arka­daşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say­fada) yazdığım yorum-ha­berle 'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:

– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er­doğan'dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur­başkanı adayı Muhar­rem İnce'den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili­yorum.

Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor.

Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Er­doğan "Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan" diye kesin konuştu.

Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını söyleyerek "Bu Genel Merkez'in içindeki bir çetenin işidir!" dedi.

CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…

Bu durumda parti merkezi bir "Araştırma komisyo­nu" kurarak konuyu mutla­ka aydınlığa çıkartmalıdır!"

Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Turan, Türkiye, Beştepe, Güncel


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