Kulp Belediyesi esnafa kolonya dağıttı
Kulp Belediyesi, esnafa kolonya dağıttı.
24.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Kulp Belediyesi, esnafa kolonya dağıttı.
Belediye ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa kolonya dağıtıp salgını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Bilgilendirme ve denetim çalışmalarının periyodik şekilde süreceği kaydedildi.
Belediye ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa kolonya dağıtıp salgını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Bilgilendirme ve denetim çalışmalarının periyodik şekilde süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kulp Belediyesi, Güncel