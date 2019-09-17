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Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.

17.09.2019 10:29Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.

Diyarbakır'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet'in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı. - DİYARBAKIR

Mehmet Fatih Taş, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

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