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Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.

17.09.2019 11:15
Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.
Diyarbakır'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet'in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı.
Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı

Kulp Belediyesi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Genel

Kaynak: İHA

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