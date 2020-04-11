Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kulp hayalet şehre döndü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde korona virüsle mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:29
Kulp hayalet şehre döndü
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde korona virüsle mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Kulp ilçesi genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından ilçe genelinde farklı noktalarda kontroller ve devriyelerini gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde yapılan duyurunun ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın edip erzak stoku yaptı. Gece 00.00'da yasağın başlamasıyla polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen vatandaşlar evlerine geri döndü. Bu sabah itibarıyla sokaklarda insan kalmadığı gözlendi. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Yeni Mahalle, Turgut Özal Mahallesi, Eski Mahalledeki caddelerinin boş kalması adeta Kulp ilçesini hayalet şehre döndürdü.

Sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek sahipleri çıktı. Fırınların ekmek dağıtımının devam ettiği ve eczanelerin açık olduğu diğer tüm dükkanların ise kapalı olduğu objektiflere yansıdı. Öte yandan Kulp - Diyarbakır ve Kulp - Muş karayolları da sessizliğe büründü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Kulp, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Kulp hayalet şehre döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar - Haber 15:36: Koronavirüs nedeniyle SHGM, hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yaptı - Haber 15:36: Akyurt'ta ekmek dağıtımı - Haber 15:36: Korona virüs hastalarının tahliye sevinci - Haber 15:36: Konya'da "ekmek" hareketliliği - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler