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Kulp ilçesinde Kovid-19 denetimi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek, sağlık durumları kontrol ediliyor.

03.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:34
Kulp ilçesinde Kovid-19 denetimi
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek, sağlık durumları kontrol ediliyor.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla, emniyet ve jandarma ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların temassız cihazla ateşlerini ölçüyor.
Ekipler ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sosyal mesafenin korunması noktasında bilgilendirmelerde bulunuyor.
Uygulama noktalarındaki Kovid-19 denetimlerinin günün 24 saati devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Jandarma, Kulp, Güncel
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