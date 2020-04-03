Kulp ilçesinde Kovid-19 denetimi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek, sağlık durumları kontrol ediliyor.
03.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:34
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla, emniyet ve jandarma ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların temassız cihazla ateşlerini ölçüyor.
Ekipler ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sosyal mesafenin korunması noktasında bilgilendirmelerde bulunuyor.
Uygulama noktalarındaki Kovid-19 denetimlerinin günün 24 saati devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Jandarma, Kulp, Güncel