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Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine başlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

01.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:02
Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine başlandı
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Kulp Kaymakamlığı koordinesinde, Kulp Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde maske üretimine başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, korona virüs salgınına karşı her türlü önlemi alıp çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Gözlet, "Her geçen gün maske üretim hacmimizi artırarak üretime devam ediyoruz. İlçemizde üretimine başladığımız maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ve kamu personellerine dağıtacağız. Hep birlikte mücadele ederek bu salgını az hasarla atlatacağımıza inanıyor, vatandaşlarımıza da korona virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım çağrısında bulunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel
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