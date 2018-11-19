Kulp Milli Eğitim Müdürü Kaya, Okulları Ziyaret Etti

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Kaya, kırsal mahallelerde bulunan bazı okulları ziyaret etti.
Ünal, Yayık, Başbuğ
, Kayahan
, Uzunova ilk ve orta okullarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kaya, sınıfları tek tek gezerek sıkıntılar hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin genel durumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgi alan Kaya, okul yönetimine ve öğretmenlere gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Ziyaretleri sırasında okul yöneticilerinden okulların mevcut durumlarıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alarak okullarda incelemelerde bulunduklarını belirten Kaya, "Aynı zamanda öğrencilere firmalar tarafından verilen yemekleri yerinde denetleyerek yüklenici firma tarafından dağıtılan yemeklerin standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetledik." dedi.
Okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaya, okullardaki eksiklikleri yerinde görüp gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Fatih,Kulp
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:23