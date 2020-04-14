Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kulp saldırısında 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 1'ı tutuklandı.

14.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:11
Kulp saldırısında 1 tutuklama
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 1'ı tutuklandı.

Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesinde 8 Nisanda terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında daha önce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda 5 sivil şehit olmuştu.

Patlamanın ardından bölgede geniş çapta operasyon başlatılırken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken 5 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kulp saldırısında 1 tutuklama - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:35: Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi - Haberler 12:30: Sahra hastanesi nedir, İstanbul'da nerelere kurulacak? - Haberler 12:30: BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 12:30: Sağlık çalışanlarının kaldığı yerlerde dezenfeksiyon yapıldı - Haberler 12:25: Siirt'te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Haberler 12:16: Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz