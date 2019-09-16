Haberler » Dünya » Haber

Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

16.09.2019 22:00Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lılarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.
Euronews.com'da Görüntüle

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
22:33 BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında
22:33 Koalisyon Sözcüsü: Saldırı İran silahlarıyla Yemen dışından yapıldı
22:33 Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu
22:00 Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı
21:07 Tass: mc-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı
21:06 AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?
21:00 Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez