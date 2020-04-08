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Kulp şehidinin eşinden kahreden konuşma: "Çocuklarım aç diye gitmişti, bilseydim bırakmazdım"

Kulp şehidinin eşinden kahreden konuşma: "Çocuklarım aç diye gitmişti, bilseydim bırakmazdım" Terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu, ağıtlar yakarak, "Bilseydim bırakmazdım, çocuklarım aç diye gitti" dedi.

08.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:23
Kulp şehidinin eşinden kahreden konuşma: "Çocuklarım aç diye gitmişti, bilseydim bırakmazdım"
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu, ağıtlar yakarak, "Bilseydim bırakmazdım, çocuklarım aç diye gitti" dedi.
PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı. Saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu, hayat arkadaşını kaybetmenin acısıyla ağıtlar yaktı. Eşinin çocuklarının aç olduğu için odun toplamaya gittiğini kaydeden Fikriye Tanrıkulu, 5 çocuğun yetim kaldığını belirterek, "Ben sabah gitme dedim, o da 'hiçbir şeyimiz yok' deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. Çocukları için gidiyorum aç kaldılar diye gidiyorum dedi. Hiçbir şeyimiz yok 5 çocuğumuz var" dedi.
"Eve ekmek parası getirmek için gitmişti"
Burhan Tanrıkulu'nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise kuzeninin Ramazan ayına kadar çalışıp eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini aktardı. Tanrıkulu, "5 tane yetim bıraktı arkasında, Ramazan ayına kadar çalışıp evine bir ekmek alayım dedi. Adam kirada hiçbir geliri yok hiçbir şey yapamıyor, şimdi kim bakacak çocuklara. Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, biz devlet ve milletimizden razıyız ama bunlara bir şeylerin yapılması lazım" diye konuştu. Kulp şehidinin eşinden kahreden konuşma: ’Çocuklarım aç diye gitmişti, bilseydim bırakmazdım’

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulp, PKK, Genel
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