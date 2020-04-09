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Kulp şehitleri toprağa verildi

Terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 5 sivil, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Kulp ilçesinde toprağa verildi.

09.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:08
Kulp şehitleri toprağa verildi
Terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 5 sivil, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Kulp ilçesinde toprağa verildi.

Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca daha önce toprağa tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda Burhan Tanrıkulu, Hacı Akdeniz, Sedat Hazar, Ahmet Erboğa ve Alaattin Yıldız şehit olmuştu. Otopsilerinin tamamlanmasının ardından şehitler için tören düzenlendi. Törenin ardından sivil şehitlerin cansız bedenleri Kulp'a gönderildi.

Kulp'a götürülen cenazeler ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulp, PKK, Güncel
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