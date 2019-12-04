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Kulp'ta açılan diksiyon kursu büyük ilgi gördü

Kulp'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen diksiyon kursu ilgi gördü.

04.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:50Kulp'ta açılan diksiyon kursu büyük ilgi gördü
'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen diksiyon kursu ilgi gördü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan diksiyon kursuna ilişkin açıklama yapan Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla mesleki ve teknik, kültür ve sanat, spor, okuma ve yazma, oryantasyon, YKS hazırlık, kişisel gelişim alanlarında 52 kurs açtıklarını, 951 kursiyerin bu kurslardan yararlandığını söyledi.
Pehlivanoğulları, kursiyerlere nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri, yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşma yöntemleri eğitimi verildiğini dile getirerek, ilçede ilk defa açılan bu kursun kursiyerlerin alacakları eğitimle daha etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmasına olanak sağlayacağını aktardı.
Kurs eğitmeni Elif Ruşen Taşkıran, kursiyerlerin sesleri ve harfleri daha iyi çıkartabilmesini, Türkçe'yi daha doğru, akıcı ve etkili kullanabilmesi, duygu ve düşüncelerini daha anlaşılır şekilde ifade edebilmesini amaçladıklarını belirtti.
Taşkıran, bu sayede kursiyerlerin çalışma ve sosyal hayatlarında daha özgüvenli ve etkin bireyler olmalarını hedeflediklerini kaydetti.
Kursiyerler de Kulp'ta böyle bir kurs imkanı sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkili iletişim konusunda sağlanan bu eğitim imkanında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Mehmet Akif Ersoy, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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