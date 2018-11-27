27 Kasım 2018, 13:14
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Kulp'ta Asfalt Çalışması

Kulp

Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Diyarbakır Caddesi'nin asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Diyarbakır Caddesi'nin asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

İlçenin en yoğun caddesi olan Diyarbakır Caddesi'nde Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlatılan asfaltlama çalışmaları sona erdi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, şöyle konuştu:

"Alt yapı çalışmalarını tamamen bitirdikten sonra asfaltlama çalışmalarına başladık. Bu tarz çalışmalar meşakkatli olduğundan dolayı yapım süresince vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar yaşamışlardır. Bizler bunun bilincinde olarak gecemizi gündüzümüze katarak bir an önce bitirmeyi hedefledik. Diyarbakır Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak ulaşıma açtık. Vatandaşlarımız için kalıcı ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunacak bu çalışmalarımız boyunca vatandaşlarımızca gösterilen sabır ve destekler için kendilerine çok teşekkür ediyorum." Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Kulp Belediyesi,Diyarbakır,Kulp
27 Kasım 2018 Salı 13:14