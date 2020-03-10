Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
10.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
Hava sıcaklığının artmasıyla Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı.
İlçe sakinlerinden Kadim Çınar, bu yıl badem ağaçlarının erken çiçek açtığını belirterek, don olayı yaşanmaması halinde bu yılın çok bereketli geçeceğine inandığını söyledi.
Hava sıcaklığının artmasıyla Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı.
İlçe sakinlerinden Kadim Çınar, bu yıl badem ağaçlarının erken çiçek açtığını belirterek, don olayı yaşanmaması halinde bu yılın çok bereketli geçeceğine inandığını söyledi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Diyarbakır, Kulp, Güncel
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